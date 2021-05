Publican primeras imágenes de The Eternals; 5 de noviembre su estreno

Otros actores de que conforman el elenco de una de las películas más esperadas para este año son los siguientes: Richard Madden será “Ikaris” el líder de Los Eternos, Kumail Nanjiani como “Kingo”, Lauren Ridloff en el personaje de “Makkari”, Brian Tyree Henry como “Phastos” y Lia McHugh como “Sprite”.

El personaje de la mexicana de 54 años será muy importante en el desarrollo de la trama, pues se posicionará como la madre de los “Eternos”. Recientemente, Salma enseñó el complicado proceso detrás de uno de los peinados que lucirá “Ayak”. Con un video que publicó en internet, la actriz demostró que se usaron 30 horquillas para un solo look.

“Quiero mostrarles que solo para este primer paso del look cuántos pasadores ponen en mi cabello (...) son más de 30, más de 30 pasadores, sólo para el inicio del proceso para uno de mis looks en Eternals”, dijo un poco sorprendida.

Además de su cinta, también se dieron a conocer imágenes exclusivas de Black Widow, Shagan-Ch and the legend of the Ten Rings, Spider-Man no way home, Doctor Strange in the multiverse of madness, The Marvels, Ant-Man and the Wasp, Thor love and Thunder, Guardians of the Galaxy vol. 3 y Black Panter Wakanda Forever.