Publicará Bruce Springsteen siete álbumes inéditos el 27 de junio

Bruce Springsteen publicará el próximo 27 de junio siete álbumes inéditos grabados entre 1983 y 2018 que forman la caja Tracks II: The Lost Albums, continuación de ‘Tracks’, cuatro discos que lanzó en 1998.

Tracks II: The Lost Albums estará disponible en dos ediciones limitadas: una de nueve vinilos y otra de 7 CDs. Y el mismo día saldrá a la venta Lost and Found: Selections From The Lost Albums, una selección de 20 temas en doble vinilo o CD, informó la discográfica Sony Music.

En total son 83 canciones, ente las que están los temas que compuso para la banda sonora de una película que nunca se llegó a rodar y que conforman el álbum Fairthless.

LA Garage Sesions 83, Streets of Philadelphia Sessions ‘Somewhere North of Nashville Inyo wilight Hours y Perfect World son los otros seis álbumes que componen este lanzamiento, señala milenio.com