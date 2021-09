¡Que empiecen los juegos!, Jennifer Lawrence espera a su primer hijo

En declaraciones en el podcast Naked with Cat Sadler, la estrella de cine dijo que no pensaba en casarse, pero con Maroney todo fluyó de manera distinta.

“Con Cooke fue muy orgánico. Antes de conocer a Cooke yo no estaba lista para casarme, pero en cuanto lo conocí me quería casar con él. Nos queríamos casar y comprometernos por completo, es mi mejor amigo y lo quiero atar legalmente a mí, y afortunadamente el papeleo para algo así existe, que es lo mejor, encuentras a tu persona favorita en el planeta y le dices que no se puede ir, así que quería tomar esa oferta”, dijo la ganadora del Óscar.

También confesó que su esposo es la mejor persona que ha conocido. “De verdad lo es y cada vez mejora más. Empezó con lo básico, ¿cómo me siento?, ¿es lindo, es amable? Digo, no sé, solo sé que es el indicado. Sé que es estúpido, pero es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”, dijo.