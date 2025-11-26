Queda Germán Montero atrapado en el tráfico, debido a los bloqueos en las casetas

En el video, se puede ver al intérprete de temas como Si tu amor no vuelve, Amantes escondidos, Que bello , entre otros, portando gorra, playera negra y lentes oscuros, narrando lo que está viviendo en ese momento.

A través de sus redes sociales, el cantante Germán Montero dio a conocer que quedó atorado en el tráfico junto a cientos en la carretera, cuando se dirigía cumplir compromisos de trabajos y familiares, situación molesta que no dudó en manifestar.

”No sé si sea vergüenza, tristeza, coraje, pero realmente, qué está pasando en nuestro país, de mal en peor. Supuestamente ayer lunes 24 de noviembre eran los bloqueos de las carreteras de nuestro país, y le avisaron a la ciudadanía, es por eso que tuvimos la prevención de no salir ayer”, detalló el cantante.

Agregó que para poder llegar al aeropuerto para su presentación en Tlaxcala, tuvo que hacer circo, maroma y teatro. “Con la libertad y toda la confianza del mundo tomamos camino aquí en Sinaloa, para ir a compromisos de trabajo y familiares, saliendo de Mazatlán rumbo a Los Mochas, y nos encontramos con esta gran sorpresa que están tapadas las casetas de Culiacán y la de cuatro caminos en Guasave”.

Ante este hecho, el cantante subrayó no saber si estar sorprendido, triste o lleno de vergüenza, por mostrar el país en el que está viviendo. “La neta es algo impresionante, algo que saca de onda machón, pero sobre todo de mucha impotencia, hay niños, hay personas que tienen cosas que hacer, y en lo personal pues hay que resignarnos, pero la neta que mal plan, aquí estamos atorados en la carretera de Culiacán, por lo que si tienen pensado salir a carretera, no salgan, porque en Sinaloa están tapadas las casetas”.

Montero, también aprovechó para enviar un mensaje a los agricultores, a quienes reconoce su lucha por sus derechos, además de respetarlos, exhortándolos a ir a las oficinas de gobierno, a donde están las instituciones y joder a las personas que están haciendo las cosas mal, en ves de afectar el pueblo, a los que no tienen nada que ver, y que también están luchando por tener un país que verdaderamente tenga las cosas en regla, ordenadas.

Finalmente, pese a todo ese mal momento, el cantante envió saludos a sus fans, quienes se manifestaron en los comentarios, algunos a favor, y otros en contra de sus críticas hacia los campesinos por dichos bloqueos.

“Enójate con el Gobierno no con el campesino!!!! Empatía señor empatía”, “Que lamentable escuchar a una figura pública tan querida, y peor aun escuchar a un ídolo de su servidora expresarse así de nuestros hermanos agricultores. Que falta de empatía, si el pueblo no los apoya menos el gobierno, los invito a todos a informarse un poco antes de opinar así”, “Si sabes que mucha gente te apoya es del campo verdad, en lugar de quejarte deberías de mostrar tu apoyo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.