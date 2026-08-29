Queda mazatleca Cristina Guillén en la semifinal de Miss Universo México

La joven mazatleca fue una de las 16 concursantes que lograron avanzar tras la fase de traje de baño, posicionándose entre las favoritas. No obstante, después de la pasarela en vestido de noche, el jurado anunció el Top 10, dejando fuera a la representante sinaloense.

La representante de Sinaloa, Cristina Guillén de Mazatlán, llegó a la semifinal de Miss Universo México 2026, integrando el Top 16. Sin embargo, no logró avanzar al selecto grupo de diez candidatas que continuaron en la competencia nacional por la corona.

La sinaloense Cristina Guillén durante el desfile de vestido de noche.

La sinaloense Cristina Guillén durante el desfile de vestido de noche.

Miss Universo México 2026 inició con 32 candidatas de diversos estados. La selección del Top 16 se realizó tras la etapa de traje de baño, con 15 elegidas por el jurado y una por voto del público. Posteriormente, las semifinalistas compitieron en vestido de noche para definir el Top 10.

Las reglas del certamen establecen que de las 32 candidatas iniciales, solamente 16 avanzarían a la semifinal después de la etapa en traje de baño. Quince concursantes serían seleccionadas por el jurado y una obtendría su lugar gracias al voto del público a través de redes sociales, según la organización.

Las dieciséis semifinalistas que compitieron por un lugar en el Top 10 fueron:

María Zepeda, Colima

Arisbe Cueto, Nuevo León

Génesis Vera, Veracruz

Estefany Luna, Oaxaca

Samantha Bastidas, Baja California

Ana Cristina Muñoz, Guanajuato

Fernanda Abaroa, Guerrero

Cristina Guillén, Sinaloa

Carla Osorio, Yucatán

Ximena Aranda, Tabasco

Ximena Ochoa, Ciudad de México

Zayda Ríos, Morelos

Selene Zazueta, Baja California Sur

Isela Hernández, Durango

María Vargas, Jalisco

Mariana Macías, Michoacán

Posteriormente, las dieciséis semifinalistas compitieron en la etapa de vestido de noche. De esta fase, el jurado definió el Top 10 de Miss Universo México 2026.

Las diez candidatas que continuaron en busca de la corona son:

Ximena Aranda, Tabasco

Arisbe Cueto, Nuevo León

María Vargas, Jalisco

Zayda Ríos, Morelos

María Zepeda, Colima

Mariana Macías, Michoacán

Fernanda Abaroa, Guerrero

Estefany Luna, Oaxaca

Génesis Vera, Veracruz

Ximena Ochoa, Ciudad de México

Las diez finalistas avanzan ahora a la fase de eliminación directa hasta definir a las cinco finalistas que buscarán convertirse en la nueva Miss Universo México 2026.