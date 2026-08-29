Queda mazatleca Cristina Guillén en la semifinal de Miss Universo México

La representante de Sinaloa, Cristina Guillén de Mazatlán, llegó a la semifinal de Miss Universo México 2026, integrando el Top 16. Sin embargo, no logró avanzar al selecto grupo de diez candidatas que continuaron en la competencia nacional por la corona.
La joven mazatleca fue una de las 16 concursantes que lograron avanzar tras la fase de traje de baño, posicionándose entre las favoritas. No obstante, después de la pasarela en vestido de noche, el jurado anunció el Top 10, dejando fuera a la representante sinaloense.
Miss Universo México 2026 inició con 32 candidatas de diversos estados. La selección del Top 16 se realizó tras la etapa de traje de baño, con 15 elegidas por el jurado y una por voto del público. Posteriormente, las semifinalistas compitieron en vestido de noche para definir el Top 10.
Las reglas del certamen establecen que de las 32 candidatas iniciales, solamente 16 avanzarían a la semifinal después de la etapa en traje de baño. Quince concursantes serían seleccionadas por el jurado y una obtendría su lugar gracias al voto del público a través de redes sociales, según la organización.
Las dieciséis semifinalistas que compitieron por un lugar en el Top 10 fueron:
María Zepeda, Colima
Arisbe Cueto, Nuevo León
Génesis Vera, Veracruz
Estefany Luna, Oaxaca
Samantha Bastidas, Baja California
Ana Cristina Muñoz, Guanajuato
Fernanda Abaroa, Guerrero
Cristina Guillén, Sinaloa
Carla Osorio, Yucatán
Ximena Aranda, Tabasco
Ximena Ochoa, Ciudad de México
Zayda Ríos, Morelos
Selene Zazueta, Baja California Sur
Isela Hernández, Durango
María Vargas, Jalisco
Mariana Macías, Michoacán
Posteriormente, las dieciséis semifinalistas compitieron en la etapa de vestido de noche. De esta fase, el jurado definió el Top 10 de Miss Universo México 2026.
Las diez candidatas que continuaron en busca de la corona son:
Las diez finalistas avanzan ahora a la fase de eliminación directa hasta definir a las cinco finalistas que buscarán convertirse en la nueva Miss Universo México 2026.