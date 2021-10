Quentin Tarantino asegura que ‘Kill Bill Vol. 3’, podría ser su última película

Kill Bill es la cuarta película del nacido en Knoxville, Tennessee, 27 de marzo de 1963 y desde hace tiempo se rumoraba que está contemplado un tercer volumen de la saga.

Kill Bill es una película de acción y suspenso estadounidense de dos partes estrenada en 2003 y 2004 respectivamente.

Kill Bill, que originalmente fue propuesta para tener un lanzamiento único en los cines, pero con una duración de más de cuatro horas, fue separada en dos volúmenes: Kill Bill: Volumen 1, lanzada a finales de 2003, y Kill Bill: Volumen 2, lanzada a inicios de 2004.

Las dos películas fueron bien recibidas por la crítica, muchos resaltando su estilo de dirección y su homenaje a géneros cinematográficos como las películas de artes marciales hongkonesa, las películas de samuráis, spaghetti western, chicas con armas y venganza.

En 2011, las dos películas fueron unidas y, junto a una secuencia animada extensa, fueron estrenadas bajo el título de Kill Bill: The Whole Bloody Affair en el New Beverly Cinema, en Los Ángeles, California.