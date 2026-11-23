El aclamado cineasta Quentin Tarantino y su esposa, la cantante Daniella Pick, dieron la bienvenida a su tercer hijo, un niño, según confirmó un representante del director este domingo 22 de noviembre de 2026. La pareja ya tiene a Leo, de seis años, y Adriana, de cuatro.

La noticia del nacimiento fue revelada inicialmente por la revista People, que obtuvo la confirmación exclusiva, y rápidamente se difundió en redes sociales y medios internacionales. Este nuevo integrante amplía la familia del director de cine y la artista.

La relación de Tarantino y Pick comenzó en 2009, cuando se conocieron en Israel durante la promoción de la película Bastardos sin gloria. Tras una interrupción, retomaron su romance en 2016, comprometiéndose en 2017 y casándose en Los Ángeles en 2018.

”Quentin y Daniella estaban muy felices por el nacimiento de su tercer hijo, un niño”, señaló un representante del cineasta a la revista People. Esta declaración respalda la información principal del nacimiento.

Hasta el momento, no se han divulgado públicamente el nombre del recién nacido ni otros detalles específicos sobre su nacimiento, incluyendo la fecha exacta o el lugar.

La pareja ha mantenido su vida familiar relativamente alejada del escrutinio público, dividiendo su residencia entre Tel Aviv, Israel, y la ciudad de Los Ángeles.