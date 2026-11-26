Javier Arvayo, vocalista del grupo Doble Blindaje, fue atacado a balazos durante la inauguración de un establecimiento comercial el miércoles 25 de noviembre en Hermosillo, Sonora.

El músico recibió al menos siete impactos de bala durante el ataque armado, motivo por el que fue trasladado de manera inmediata a un hospital, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la agrupación interpreta corridos bélicos, cuyo repertorio está dedicado principalmente a una agrupación criminal generadora de violencia en la región.

Por lo anterior, las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que el ataque habría sido perpetrado por un grupo criminal rival de aquel al que dedica sus interpretaciones musicales.

Hasta el momento la agrupación no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Javier Arvayo, vocalista de Doble Blindaje?

Francisco Javier Arvayo es un cantante y compositor mexicano que se desempeña como vocalista de Doble Blindaje, una agrupación de música regional mexicana que ha ganado presencia en plataformas digitales por sus interpretaciones de corridos bélicos.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, el músico tiene actualmente 23 años.

En una descripción de su trayectoria publicada en Songstats, Arvayo contó que desde pequeño le gustaba cantar y que a los 12 años tomó una guitarra por primera vez. Según su propio relato, aprendió a tocarla en cuestión de meses debido al gusto que tenía por la música.

En ese mismo texto explicó que para entonces contaba con cinco sencillos disponibles en plataformas digitales y que tenía más canciones en preparación. También expresó que su objetivo era consolidarse en la industria musical.

¿Quiénes son los integrantes de Doble Blindaje?

La música de Doble Blindaje comenzó a difundirse en plataformas digitales desde 2022 y cuenta con canciones que han conseguido reproducciones en servicios de streaming como Spotify.