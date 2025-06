¿Quién no ha llorado? el nuevo tema que lanza Alex Fernández

Desde que empezó su carrera, Álex buscaba hacer algo distinto y ahora, que está trabajando al lado del productor Kiko Cibrián, está viendo los resultados que deseaba, señala milenio.com

“Estoy muy emocionado por trabajar con el maestro Cibrián, porque hay una química espectacular y eso es muy importante; tenemos la misma visión y ha sido maravilloso. Es muy importante como cantante diferenciar entre gritar y cantar, es algo que también me lo decía mi abuelo (Vicente Fernández), y cuando llegué con Kiko me dijo que cantara más suave, para que sonara mejor”, nos dijo.

Al principio la idea era que solo se conocieran productor y cantante. Sin embargo, les fue tan bien con el resultado de ¿Quién no ha llorado por amor?, que decidieron hacer un disco completo juntos.

“La primera canción era para calar y quedamos tan contentos, que vamos a sacar cada dos meses un sencillo y después un EP con seis temas, para luego lanzar el disco completo con diez o doce canciones en total. A Kiko le encantó mi manera de interpretar, tenemos las reacciones de las grabaciones, y eso también te va motivando”, adelantó.

Este sencillo fue escrito por Álex Soto, Adrián Navarro y Vadhir Derbez. “Cuando me enteré que Vadhir Derbez había escrito esta canción fue una sorpresa enorme, nos encontramos y fue súper padre, porque no sabía esta faceta suya”, comentó.

Agregó también que para grabar un tema, las canciones que le hacen llegar pasan por muchos filtros, ya recibe diariamente alrededor de 100 mensajes donde le proponen alguna canción.

“Tenemos en nuestras redes un correo donde mandan las canciones, de ahí se filtran y quedan las que van con mi estilo. Cuando llegan a manos de mi manager, José Miguel, en DBM Music, me las muestra para escucharlas y ver cuál me gusta. Yo busco que la canción conecte conmigo, que me encante, que la letra me guste, que la historia sea interesante y que la armonía sea buena”, mencionó.

Poco a poco ha ido conquistando con su voz a más público, tiene una meta que desea cumplir pronto y es captar la atención de un público más juvenil del que ya lo escucha.

“Mi meta es llegar al mercado del TikTok, que abarca edades de los 10 a los 20 años. Mi audiencia es un poco de todo, pero mi mercado fuerte abarca de los 25 a 60 años, quiero llegar a un público más joven para que las nuevas generaciones sigan al mariachi y conserven esta tradición”, confesó.

Sobre las colaboraciones con otros artistas, Álex comentó que ya tiene preparadas algunas que dará a conocer más adelante y que le gustaría trabajar con David Bisbal. Sobre su motivación para seguir adelante, no dudó al responder que se trata del cariño de sus fans.

“Que escuchen tus canciones es súper bonito y disfruto cantar, así como ver que la gente canta mis temas. Quiero poner en alto la bandera de México en cada país al que lleguemos y quiero llegar a tener muchas letras que puedan trascender en todo el mundo; está padre ganar un Grammy o algo así, pero esos son frutos que se van dando con el tiempo”, finalizó.

Con Voz de mi Sangre Tour recorrerá gran parte de México y en septiembre viajará a Estados Unidos, para presentarse el día 14 en la ciudad de Las Vegas; luego irá a España, donde visitará ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias, y cerrará el año con conciertos en Colombia, Argentina, Chile y Uruguay.