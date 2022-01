¿Quiénes son las artistas que se convertirán en madres este 2022?

Otra de las actrices más queridas y reconocidas de México, Irán Castillo, el pasado 26 de septiembre, a sus 44 años, día en el que se comprometió con el influencer, Pepe Ramos , confirmó que ella y su pareja esperaban un bebé. Y aunque Irán no ha dicho cuánto tiempo de gestación tiene, se ha comenzado a rumorear que podría tener entre tres o cuatro meses de embarazo.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo solo 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar a cabo una carrera y redes ocultando algo así... ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”, escribió la intérprete a través de sus cuentas oficiales.