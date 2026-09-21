Quiere Karol G una nueva colaboración con Cazzu

“Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta”, aseguró.

En medio de un momento especialmente importante de su carrera, con siete nominaciones a los Latin Grammy 2026 y una gira internacional en puerta, la cantante también encontró espacio para hablar de una posible alianza musical con la llamada Jefa del Trap.

La Bichota habló sobre sus planes durante una conferencia con periodistas de distintos países en Nueva Jersey, un día después de ofrecer el primero de sus conciertos en el MetLife Stadium.

Karol G ya tiene en mente a una artista con la que le gustaría volver a compartir micrófono: Cazzu . La colombiana reveló que buscará a la argentina para proponerle una nueva colaboración, después de reencontrarse con ella sobre un escenario en Nueva York.

Karol G contó que recientemente vio a la argentina cantar en Nueva York y que la presentación volvió a recordarle la afinidad que existe entre ambas, detalla quien.com

“La vi cantando el otro día que yo estaba en Nueva York en un show, y ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en el mood de ‘no me arrepiento de ser quien soy’”, explicó.

La posibilidad de una nueva canción no sería el primer encuentro entre las dos artistas. Karol G y Cazzu ya coincidieron en 2021 como parte de NEÓN, la serie de conciertos encabezada por J Balvin en Las Vegas.

Cinco años después, el reencuentro ocurrió en Nueva York y dejó a Karol con ganas de repetir la experiencia. La colombiana recordó aquella conexión y dejó abierta la puerta para volver a trabajar juntas.

“Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella. Sería fantástico”, dijo.

Por ahora, la colaboración no tiene fecha ni detalles confirmados, pero Karol dejó claro que será ella quien busque a Cazzu para plantearle la posibilidad.

La declaración llegó en un momento de gran actividad para la colombiana. Karol G recibió siete nominaciones a los Latin Grammy 2026, entre ellas las categorías de Álbum del Año por Tropicoqueta y Grabación del Año por Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís.

En esta edición también aparecen entre los artistas con múltiples candidaturas Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso.

Y mientras la posibilidad de una canción con Cazzu queda sobre la mesa, la colombiana se prepara para llevar su Viajando por el Mundo Tropitour a México en noviembre. Sus presentaciones serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.