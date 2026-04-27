Quiere Rosalía que el mundo ‘tema’ a las mujeres que la escuchan

La cantante Rosalía fue coronada como la Mujer del Año en los premios Billboard Latin Women in Music. Entre elogios que la definieron como una figura “icónica, libre y revolucionaria”, la artista consolidó un regreso que, tras el lanzamiento de su aclamado disco Lux, ha reventado cualquier molde previo.

Aunque su Lux Tour la mantiene actualmente en los Países Bajos, la “Motomami” original no dejó pasar el momento y envió un mensaje que ya está dando de qué hablar, tanto por su mística como por sus revelaciones personales.

Un “gracias por existir” a Loli Bahía

Si algo paralizó las redes sociales, fue el apartado de agradecimientos. Rosalía aprovechó el foco para mencionar a las mujeres que sostienen su vida, y por primera vez en un acto oficial de premiación, incluyó a su pareja, la modelo Loli Bahía.

“Gracias a mi madre Pilar por darme la vida. A Pili por vivirla conmigo. A Loli por existir“, soltó la cantante, confirmando públicamente un vínculo que los fans ya habían rastreado desde su Navidad en Brasil hasta los abrazos sobre el escenario en plena gira.

“Miedo a las mujeres que me escuchan”

Rosalía no solo citó a sus referentes musicales como Patti Smith (presente en su tema La Yugular) o Björk (con quien colabora en Berghain), sino que rescató una frase del diseñador Alexander McQueen para lanzar un deseo que es pura declaración de guerra:

“Me encantaría que la gente tuviera miedo de las mujeres que escuchan mis canciones. Y espero que ellas puedan sentirse siempre libres e imparables, porque lo son”.

Para cerrar su participación, envió una actuación de su reciente sencillo Focu ‘ranni, grabada durante su paso por Madrid, dejando claro que su propuesta visual es tan cruda y poderosa como su discurso.

El laberinto de los “ismos”: Del miedo al compromiso

A pesar del empoderamiento que destila su obra, la relación de Rosalía con el término “feminismo” ha tenido sus baches. En diciembre pasado, la cantante causó revuelo al declarar que no quería alinearse con ningún “ismo”, argumentando que no se sentía “moralmente perfecta”.

Tras varias polémicas —incluyendo críticas por alabar a figuras como Picasso y Dalí—, la artista aprovechó este ciclo de Lux para matizar su postura y pedir disculpas:

“Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo... Quizás a veces peco de ser demasiado cuidadosa por ese respeto. Mi posición es obvia por la forma en la que vivo, escribo y performeo”, defendió.

El álbum Lux ha sido catalogado por la crítica como un álbum “místico y experimental”. Al interpolar fragmentos de leyendas como Patti Smith, Rosalía no solo hace música, sino que construye una genealogía de mujeres disruptoras.

Con este premio de Billboard, queda claro que su impacto en 2026 no es solo una cuestión de charts, sino de transformar la conversación sobre lo que significa ser una mujer líder en la industria global.