A través de sus redes sociales, Ricky Martin manifestó lo bien que pasó en este proyecto junto a Residente.

”Una de las cosas que más amo de la actuación es que me permite interpretar diferentes roles y puedo usar mi libertad creativa a más no poder. René, hermano, eres un monstruo!. Admiro tanto tu visión tanto como artista como director, productor y creativo. Me costó lo del rapeo, eso creo que te lo dejo a ti. Lo de tu voz cómo baladista, lo podemos trabajar, pero de más está decir que me lo pasé increíble. Muchas gracias por contar conmigo. ¡Seguimos familia! Nos vemos en Puerto Rico pronto”, escribió el cantante.