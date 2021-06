Rachel Zegler será Blancanieves en la nueva película live-action de Disney

En ese sentido, mientras Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man) estará a cargo de la dirección, Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman) realizarán nuevas canciones para la película.

De acuerdo al reporte, Rachel Zegler, quien protagonizará la película de West Side Story de Steven Spielberg y también será parte de Shazam! Fury of The Gods, dará vida a la princesa titular en la nueva película de Blancanieves.

Esta nueva película de Blancanieves aún no tiene una fecha de estreno.

Disney ha estado desarrollando su acción en vivo “Blancanieves” desde 2016. Como se anunció anteriormente, Marc Platt se desempeña como productor, con Benj Pasek y Justin Paul, el dúo de compositores detrás de las canciones de “La La Land”, “The Greatest Showman ”y“ Dear Evan Hansen ”, listos para escribir nueva música para la película. Las canciones perdurables de la caricatura original incluyen “Heigh-Ho”, “Someday My Prince Will Come” y “Whistle While You Work”.

Blancanieves y los siete enanitos, basada en el cuento de hadas de los hermanos Grimm, se estrenó en 1937 y marcó el primer largometraje de animación de Disney. Desde entonces, la historia de una princesa cuya malvada madrastra intenta envenenarla con una tentadora manzana, se ha adaptado varias veces, incluida “Mirror Mirror” de 2012 con Julia Roberts y Lily Collins, así como la versión más oscura de Universal “Snow White and the Huntsman”. ”Protagonizada por Charlize Theron y Kristen Stewart.

Disney también está trabajando en remakes de acción real de “La Sirenita”, con Halle Bailey preparada para interpretar a Ariel, “Pinocho” protagonizada por Tom Hanks y “Lilo y Stitch” con el director Jon M. Chu , así como una precuela de su reinvención de 2019 de “El Rey León”.

Deadline Hollywood informó por primera vez la noticia del casting de Zegler.