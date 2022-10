Rafa González, vocalista de Recoditos, denuncia que se hacen pasar por él para pedir dinero

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, denunció que se están haciendo pasar por él para pedir dinero a través de las redes sociales.

Y es que, todo parece indicar que algunas personas crearon páginas de Facebook con el nombre del cantante y sus fotografías, y están pidiendo depósitos en efectivo con diversos pretextos, fueron los mismos usuarios quienes alertaron a Rafa, quien subió un video para pedir que no depositen y de ser posible denuncien la página.

“Me han estado llegando por las diferentes redes sociales unas capturas (de pantalla) de una página que se está haciendo pasar por un servidor, lo cual, quiero decirles que no soy yo, no sé por qué lo hagan, a lo mejor están muy necesitados de feria, no caigan, no le depositen, al contrario hay que reportar la cuenta”, dijo Rafa González a través del video.

Se desconoce si algún usuario cayó en esta estafa pero Rafa González dijo que el nunca pediría dinero a sus seguidores.