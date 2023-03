“Creo que es el momento de contarle a mi familia, de externales tanto a ellos como a ustedes, que nos han acompañado durante más de 10 años, que voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio total. Ya experimenté muchas cosas que me había imaginado desde que comenzamos Platica Polinesia -un proyecto que comparte con Karen y Lesslie-, más de lo que yo mismo me pude haber imaginado en algún momento”, comenzó en su video Nada será igual, es hora del jump.

Quiero iniciar un nuevo proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar y para moverlo quiero ir a explorar y no llevarme nada. Me gustaría empezar desde cero para también saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva y voy a intentar hacer una vida ahí.

Rafa comentó que su nueva experiencia comenzará en los próximos días y todavía desconoce si su novia lo acompañará.

“Cuando nosotros empezamos (nuestra relación) yo era una persona diferente y estos cambios con muy distintos a lo que ella y yo había visualizado en algún momento. Entonces ella ahorita está debatiéndose si acompañarme en esta aventura, quien me quiera acompañar todos son bienvenidos”.