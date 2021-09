Rafael Kelly deja a Los Sebastianes para iniciar su carrera como solista

Y aunque en ese momento el cantante sinaloense aseguró que su salida era para dedicarle tiempo a su familia, en especial con sus tres hijos, ahora, prepara su estreno como solista, hasta el momento se sabe que el nombre del tema es El que se va soy yo , pero no hay fecha de estreno.

“Ya salió mi primer video en Youtube, para a toda mi gente que no lo ha visto se vaya a verlo, y a quienes ya lo vieron los invito a que me hagan una mención, me etiqueten en su Instagram”, anunció Rafael Kelly, en sus redes sociales.

En días pasados, Rafael Kelly grabó en Culiacán, Sinaloa el videoclip con el que arrancará oficialmente su carrera en solitario, aunque trascendió que aún no termina su contrato con Banda Los Sebastianes.

Kelly aún tiene un contrato con la banda si sinaloense y Plata Entertainment. El cantante está firmado por 10 años con la empresa, le faltarían cuatro para poder deslindarse de dicho contrato, aunque ni la banda ni el sello discográfico se han pronunciado al respecto.