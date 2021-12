$!Raúl Araiza incursionará como standupero y contará su paso por las adicciones

Si bien comparte aspectos de su vida personal con sus seguidores en las redes sociales, poco se sabe por su propia boca acerca de sus problemas de adicciones y rehabilitaciones. Pero no será a través de un libro, una bioserie, ni un programa especial donde Araiza revele aspectos de su vida privada, sino que incursionará en las rutinas de monólogos.

El compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el matutino de Televisa, reveló que ya lleva tiempo con esa idea en la cabeza, por lo que este 2022 le dará prisa a su proyecto para poder mostrarle al público otra faceta de su talento.

“Me gustaría seguir teniendo trabajo, buenos proyectos”, contó para las cámaras del programa De primera mano sobre sus planes para el año que está por iniciar.

“Yo tengo ya hace tiempo ganas de hacer un monólogo, ahora se le llama standup, pero es un monólogo armado y proyectado como tal. Me gustaría que me lo dirigiera el maestro Garcini”, dijo acerca de Salvador Garcini, actor y director de telenovelas de Televisa, tales como La desalmada, Por amar sin ley y El bienamado.

“Lo hablé con él, que es un maestrazo, y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido desde (que fui) padre, te casas, soltero, te divorcias, reencuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras, puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer”, comentó Araiza.

Otro proyecto que ronda por la mente del actor es una serie de comedia en la que participará con su familia, un proyecto del cual incluso ya grabó una versión de prueba. Araiza contó que esta serie duró muchos años enlatada, pero por fin en este año que entra luchará porque pueda salir al aire. En el programa incursiona al lado de su madre, la también actriz Norma Herrera y de su hermano, Armando Araiza.