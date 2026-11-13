Raúl Sandoval ofrecerá una noche de música mexicana en el Teatro Ángela Peralta

Con un repertorio dedicado a la música mexicana, acompañado por orquesta, mariachi y banda sinaloense, Raúl Sandoval se presentará este sábado 14 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta, como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026, con el espectáculo “México en el corazón”.

El concierto está programado a las 19:00 horas y tendrá un significado especial para el cantante, quien por primera vez enfrentará el reto de interpretar su repertorio acompañado por una orquesta.

Además, los ingresos de la presentación serán destinados a apoyar los trabajos de restauración del máximo recinto cultural del puerto.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Galería Ángela Peralta, el intérprete, acompañado por Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, compartió algunos detalles de esta presentación que considera uno de los retos más importantes de su carrera.

“Cuando mis ojos descubrieron este lugar por primera vez, el Teatro Ángela Peralta, me enamoré de este lugar... y ansiaba pisar ese escenario, porque qué honor poder estrenar esto que está sucediendo”, expresó.

Sandoval adelantó que será una velada bohemia e interactiva, en la que buscará mantener una conexión cercana con el público, pues parte de su propuesta consiste en reaccionar a la energía de los asistentes y hacerlos parte del espectáculo.

La presentación contará con el acompañamiento de la Camerata Mazatlán, el Mariachi Continental y la tambora sinaloense, una combinación musical con la que recorrerá distintos géneros y épocas de la canción popular.

Entre los temas que integran el repertorio se encuentran composiciones popularizadas por Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Consuelo Velázquez, además de popurrís y canciones de su más reciente producción discográfica, entre ellas “Tu veneno” y “La mujer de tu amante”.

García Osuna destacó el carisma del cantante y la conexión que establece con sus seguidores, por lo que invitó a mazatlecos y visitantes a disfrutar de esta propuesta musical, cuyo cierre estará acompañado por la tambora sinaloense.

De La Academia a los escenarios

Originario de Mexicali, Baja California, Edwin Raúl Sandoval de la Torre, conocido artísticamente como Raúl Sandoval, alcanzó popularidad en 2002 al formar parte de la primera generación del programa musical “La Academia”, de TV Azteca.

Su participación en el reality show marcó el inicio de una trayectoria como solista dentro de la música regional mexicana, con producciones discográficas como “Serenata”, que obtuvo disco de oro, y “Perdón porque”.

Además de su faceta musical, ha desarrollado una carrera como actor, con participaciones en producciones televisivas como “Dos chicos de cuidado”, “Siempre tuya Acapulco” y “Mariposa de barrio”, entre otras.Con más de dos décadas de trayectoria, el llamado Cachanilla mantiene su apuesta por la música ranchera y regional mexicana, géneros que forman parte de su identidad artística.

Boletos disponibles

Los boletos para “México en el corazón” continúan a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, con precios que van de 300 pesos en tercer balcón a 550 pesos en zona de orquesta.

La taquilla opera de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y este sábado desde las 09:00 horas hasta el inicio del concierto.