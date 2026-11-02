Raúl Sandoval regresa a Mazatlán con concierto a beneficio del TAP

Con un concierto dedicado a la música mexicana y a la preservación del patrimonio cultural, el cantante y actor Raúl Sandoval regresará a Mazatlán el próximo 14 de noviembre para presentar “México en el Corazón: Raúl regala su arte para la preservación de nuestro teatro”, en el Teatro Ángela Peralta.

La presentación, programada a las 19:00 horas, formará parte de las actividades del Festival Cultural Mazatlán 2026 y tendrá un propósito benéfico, pues los fondos recaudados serán destinados a la restauración del emblemático inmueble, considerado una de las principales joyas arquitectónicas y culturales del puerto.

El intérprete, quien alcanzó popularidad tras participar en la primera generación del programa televisivo La Academia, volverá a encontrarse con el público mazatleco después de su participación en el pasado festival del Día de la Música, organizado por el Instituto Municipal de Cultura.

En aquella ocasión, Sandoval cautivó a los asistentes con una presentación al aire libre en una de las calles del Centro Histórico, experiencia que de acuerdo con la información difundida sobre el concierto, lo motivó a regresar para compartir su música en uno de los escenarios más representativos de la ciudad.

Con una trayectoria que combina la música y la actuación, el artista cuenta con un repertorio que incluye temas como Quién será, El primer tonto, Si yo fuera él y Chiquilla, mi reina, canciones con las que ha conectado con el público que sigue su carrera.

A través de México en el Corazón, el cantante ofrecerá su talento de manera altruista para contribuir a la conservación del Teatro Ángela Peralta, espacio que forma parte de la historia artística de Mazatlán y que recibe diversas actividades culturales a lo largo del año.

Los boletos para asistir al concierto ya se encuentran disponibles en las taquillas del teatro y mediante la taquilla digital, a través del teléfono 669 120 00 20.

Los precios son de 550 pesos en Orquesta, 500 pesos en Primer Balcón, 400 pesos en Segundo Balcón y 300 pesos en Tercer Balcón y estarán a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta que atiende de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Con esta presentación, Raúl Sandoval buscará reunir al público mazatleco en una velada musical que, además de celebrar la música mexicana, contribuirá a los trabajos de conservación de uno de los recintos culturales más importantes del puerto.