Reacciona Lupillo Rivera a las críticas por el tatuaje de Belinda

“Desperté con este mensaje directo para mí... motivación al 1000. Adiós a las pestes de tu vida, sigo adelante les guste o no, ¡Puro pa delante!”, escribió el cantante sobre un video de motivación del usuario de TikTok @motivacionroyale.

“La críticas son un requisito de la grandeza. Te aseguro que no le caerás bien a todos al final, pero al final de la vida gozarás sabiendo que tú te atreviste y ellos no ¡Camina como lo hacen los búfalos! Yo soy el capitán de mi barco”, se escucha en el clip de TikTok.

Además de las críticas por el tatuaje, algunos seguidores del intérprete en la red social señalaron que el mensaje también podría deberse a las recientes declaraciones de Juan Rivera, hermano de él mismo y de la cantante Jenni Rivera, sobre la disputa que hay entre ambos.

“Está muy padre el mensaje, pero siento que aunque sea cierto, no deja de doler porque es tu familia, siento que deberían dejar el orgullo de ambos lados y decir ‘hermano la regué, me equivoqué. Perdón’. No dejen que el dinero o desacuerdos los separen de por vida”, escribió un usuario en la publicación de Lupillo.

“Creo que estás bastante grande ya para seguir en estos dime y diretes con tu hermano, ya párenle los dos, dejen este chisme que es feo”, opinó otro seguidor.

“Pues déjame decirte que ese mensaje está muy bonito, pero no te queda”, expresó otro.

Sobre el tatuaje, que ha sido objeto de burla con múltiples memes, Lupillo respondió algunos de los comentarios de sus seguidores hace un par de días. A través de los comentarios de Instagram, el cantante respondió a las críticas y causó la molestia de más de un usuario.

“Qué decepción, como se dice por acá: ‘mucho ruido y pocas nueces’, pensé realmente que de verdad sería un trabajo fregón y todo quedó en una mancha...”, opinó un cibernauta. Ante lo que Lupillo respondió: “Así lo diseñó mi morro de 12 años, señora”.

También hubo quien señaló que el cantante decidió cubrirse el tatuaje por el reciente compromiso entre Belinda y Christian Nodal:

“Ay, sr. Lupillo, no sé por qué pero siento que lo hace nomás de ardor porque se va a casar doña sapito”, escribió un usuario.

“ Nombre... ya pasó por aquí”, respondió el intérprete del intérprete de Grandes ligas. El comentario de Rivera causó enojo entre algunos de sus seguidores. Algunos calificaron la respuesta de grosera, pues no sería una manera adecuada de referirse a una ex pareja.

“Qué pena me da, ‘ya pasó por aquí’, como si estuvieras tan guapo” y “perdón, pero, de una mujer que estuvo en tu vida no se habla de esa manera”, expresó otros cibernauta. Ante lo que Lupillo arremetió una vez más: “¿?, tu mensaje es muy lago, bye”, escribió en la publicación del video del trabajo que hizo el tatuador sobre su brazo izquierdo.