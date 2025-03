Reacciona Yolanda Andrade a su supuesto diagnóstico

Carlos Alberto explicó que Andrade vio su programa, en el que se hablaba de su presunta nueva enfermedad, y decidió romper el silencio para aclarar la situación.

En el audio, donde se le escucha con dificultad para hablar, Yolanda arremetió contra Enrique Gou, acusándolo de falta de caballerosidad por divulgar esa información.

“Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir. De pronto te oigo y dije: ¿Cómo? Si este señor me habló y qué falta de caballerosidad’”, expresó.

Molesta por la situación, Andrade negó haberle hablado a Gou, como él aseguró en su declaración, y cuestionó que divulgara la noticia, aunque no confirmó ni desmintió el diagnóstico.

“No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende”.

Por su parte, Carlos Alberto también arremetió contra Enrique Gou, señalando que sus declaraciones fueron irresponsables y que no le correspondía a él revelar información tan delicada.

“Pues ella dice que se le hace una falta de caballerosidad de Enrique Gou que haya hecho esas declaraciones, no le correspondía a él ni a nadie hacerlas hasta que no se autorice, yo creo que un médico es el único que podría decirlo, pero bajo autorización del paciente no Enrique Gou”.

El periodista criticó que Gou, con tantos años en el medio, no midiera el impacto de sus palabras, recordando que Yolanda Andrade es una figura pública y que cualquier noticia sobre su estado de salud genera revuelo, señaló milenio.com.

Además, cuestionó la necesidad de exponerla de esa manera, causando preocupación entre su familia y amigos:

“Qué necesidad que toda su familia sus amistades ahora digan o se preocupen por esta situación no sabemos exactamente qué es lo que tenga Yolanda”.