Reaccionan celebridades por la muerte del productor Guillermo del Bosque

Tras una batalla de ocho años contra el cáncer, este lunes 7 de abril se anunció el fallecimiento de Guillermo Memo del Bosque, el productor responsable de algunos de los programas más famosos de Televisa y Telehit, entre ellos El Calabozo y Nosotros los Guapos.

Del Bosque dejó un mensaje póstumo que se publicó en sus redes sociales.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, se lee en la publicación.