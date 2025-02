“Hoy parte una persona invaluable, alguien que dejó huella en mi vida y en la de todos los que tuvimos la gran fortuna de conocerlo. Mi querido Dani cuñado siempre fuiste un ser lleno de amor, de generosidad, de luz. Un hijo ejemplar, un hermano incondicional, amigo entrañable, un padre extraordinario y un cuñado que me regaló momentos de cariño y apoyo que siempre llevaré en el corazón. Diste todo y más por los que estuvimos a tu alrededor, un ser con un corazón noble y generoso. Hoy tu partida deja un vacío enorme en nuestros corazones, pero también dejas un legado de amor y bondad que jamás se borrará. Me quedo con la fortuna de haber compartido tantos momentos únicos en inolvidables a tu lado, me llevo el haber podido convivir, platicar, viajar, disfrutar, reír, cantar, llorar, netear y poder celebrarte en vida con tu pastel favorito de la casita sin saber que aquel cumpleaños que te organice el año pasado junto a tu gente más cercana, sería la última vez que nos veríamos. Gracias, por tanto. Por cada detalle, por cada sonrisa, por cada gesto de amor. Te quiero y siempre lo haré cuñado de mi vida, porque las personas especiales como tú nunca se van del todo viven en los recuerdos, en el amor que dejaron, en el alma de quienes los llevamos para siempre. Vuela alto mi adorado cuñado por siempre Daniel Bisogno, descansa en paz”.

“Querido Daniel fue un honor conocerte, fuiste un excelente amigo, conductor, actor, empresario, caballero, pero sin duda el mejor papá del mundo para Michaela. Te voy a extrañar. Gracias por ser un maravilloso compañero de trabajo durante tres años, siempre me hacías reír. Buen viaje amigo, me saludas a mi Julián y dile que cada día lo amo más. Paz y consuelo a tu familia, amigos cercanos y a todo el equipo de tu adorado Ventaneando”.

Linet Puente

“Mi Dani, qué difícil. No encuentro las palabras adecuadas para decirte cuánto te extrañaré. Nos convertimos en una familia (muy disfuncional) y nos acompañamos en las buenas y en las malas siempre. Compartimos demasiadas cosas, tengo miles de fotos que me encantaría poner por aquí. Me quedo con todos esos momentos en los que nos reímos sin parar al aire con todas las guarradas que decíamos. Por lo general tú empezabas y yo te seguía, Paty siempre nos regañaba. Daniel! Siempre te recordaré como el gran padre que eras. Gracias por darme tantos consejos y enseñarme el concepto de paternidad responsable. Nuestros niños seguirán creciendo juntos y te prometo que siempre le recordaremos a la Michaela lo grande que eras y el amor que le tenías. Vuela tranquilo Dani, nosotros nos encargamos a partir de aquí. Te quiero y siempre te recordaré con mucho cariño. PD. Yo me apunto para llevar a la Michaela en la noche al cine a ver películas de terror”.