$!Reaccionan famosos a muerte de Paquita la Del Barrio

Tras darse a conocer que la cantante de rancheras Francisca Viveros Barrada mejor conocida como Paquita la de Barrio falleciera la mañana de este 17 de febrero a la edad de 77 años, famosos de la música, y la televisión que en algún momento compartieron escenario o pantalla con ella no dudaron en expresar su sentir mediante redes sociales.

Thalía

“Recuerdo que cuando me avisaron que paquita iba a actuar conmigo en una escena de mi novela María Mercedes, yo me puse tremendamente nerviosa! En aquel entonces, antes de conocerla, ella me imponía una imagen de mujer fuerte y de pocas palabras.

“Y cuál fue mi sorpresa que desde que la conocí hasta que terminó el día de filmación, no paramos de reír, de alburear y de platicar de nuestras colonias y barrios ella Carmen salinas y yo!. Fue una experiencia muy hermosa y divertida. Paquita marcó un camino claro y contundente al tratarse del empoderamiento de la mujer en la música”.