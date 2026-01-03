$!Reaccionan famosos tras la captura de Maduro en Venezuela

Figuras del espectáculo rompieron el silencio en las redes sociales tras la confirmación de Estados Unidos de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre lágrimas, banderas y mensajes de fe, las figuras más influyentes del rompieron el silencio en lo que se ha convertido en el fenómeno viral del año, de acuerdo con elimparcial.com.
La Divaza Protagonizó el video más viral. Desde México, corrió por las calles gritando entre sollozos: “¡Somos libres! ¡Por fin cayó Maduro! ¡Quiero volver ya!”.
Carlos Baute, desde España, calificó el evento como el “regalo de Navidad hecho realidad” y llamó a la reflexión: “Todos los cambios profundos duelen... Venezuela ya empezó su camino”.
Ricardo Montaner publicó un mensaje de fe: “SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano... permite que la paz reine”.
Los hermanos Mau y Ricky confesaron su vigilia absoluta: “No hemos pegado un ojo”, siguiendo las noticias minuto a minuto.
Gabriela Spanic celebró con un mensaje espiritual: “Fue dicha su palabra... Dios con nosotros siempre”.
La ex miss universo Alicia Machado dijo “Venezuela libre”.
Marjorie de Sousa pidió por su gente: “Dios es grande... nos vemos pronto en Caracas”.
La conductora de Ventaneando Pati Chapoy, celebró en X con un rotundo “¡Buena noticia!” y brindó por la libertad. Mientras que el actor Roberto Palazuelos empatizó con la comunidad venezolana: “Viva la libertad”.
Charly Alberti, de Soda Stereo se sumó al clamor con un “Vamos Venezuela”.
El cantante español Miguel Bosé publicó un apasionado mensaje junto a la bandera venezolana:“¡Contigo mi Venezuela, como siempre, desde siempre y para siempre! Que soplen los vientos del cambio y de la restauración democrática... ¡Viva Venezuela libre!”.
Alejandro Fernández “El “Potrillo” envió un mensaje cargado de fe: “Hermanos de Venezuela, los llevo en el corazón y en mis oraciones... Les mando un abrazo lleno de fuerza, fe y esperanza”.
El actor Julián Gil compartió una imagen de su antigua cédula de identidad venezolana para explicar su profunda conexión con el país.
“Venezuela fue mi casa. Viví 6 años allá. Dejé amigos, historias, familia del alma. Por eso me duele. Por eso hablo. ¡Viva Venezuela libre!”.
Catherine Fulop: Compartió reacciones desgarradoras de apoyo a su tierra natal desde Argentina.Angie Balbiani: Defendió la captura frente a las críticas internacionales.