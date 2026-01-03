$!Reaccionan famosos tras la captura de Maduro en Venezuela

Figuras del espectáculo rompieron el silencio en las redes sociales tras la confirmación de Estados Unidos de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Entre lágrimas, banderas y mensajes de fe, las figuras más influyentes del rompieron el silencio en lo que se ha convertido en el fenómeno viral del año, de acuerdo con elimparcial.com.

La Divaza Protagonizó el video más viral. Desde México, corrió por las calles gritando entre sollozos: “¡Somos libres! ¡Por fin cayó Maduro! ¡Quiero volver ya!”.

Carlos Baute, desde España, calificó el evento como el “regalo de Navidad hecho realidad” y llamó a la reflexión: “Todos los cambios profundos duelen... Venezuela ya empezó su camino”.

Ricardo Montaner publicó un mensaje de fe: “SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano... permite que la paz reine”.