$!Realiza Britney Spears colaboración con Balenciega

“Siempre me ha encantado la moda y me sentí muy honrada y emocionada de que Balenciaga y Demna decidieran colaborar conmigo en la última colección de Demna para la Casa. ¡Espero que a mis fans les guste tanto como a mí!” expresó la cantante en un comunicado de prensa.

“Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos” contó la intérprete de éxitos como Toxic y Circus.

Como parte de la colaboración con Balenciaga, Britney Spears creó una lista de reproducción exclusiva, donde se encuentran dos remixes de BFRND, el compositor y músico francés responsable del sonido Balenciaga.

Dentro de estos remixes, se conmemora el 25 aniversario de Oops!... I Did It Again y por supuesto, el lanzamiento oficial de Gimme More, la canción que formó parte de la banda sonora de la Colección Verano 25 de la maison.

“Britney es una pionera; definió la música pop e inspiró a generaciones de artistas. Reinterpretar su legado es un gran honor”, declaró BFRND. La colección está ya disponible en tiendas seleccionadas de la maison y en www.balenciaga.com, y la playlist en plataformas de audio como Spotify y Apple Music.