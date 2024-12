Realizan dueto Mon Laferte y Bruses con el tema ‘Amor Completo’

Cada pieza incluye conversaciones entre cinco reconocidos artistas y estos músicos jóvenes por los que tienen una especial admiración y a quienes invitaron para colaborar en una de sus icónicas canciones.

Es por ello que la chilena escogió a Amalia Ramírez, mejor conocida como Bruses, de quien dijo admira le encantó lo que escuchó y toda su estética

Me acuerdo mucho del momento en que nos conocimos, me encantó lo que escuché, pero no solo tu música, siento que eres de esas artistas que son completas”, destacó Mon Laferte.

Bruses en 2022 estuvo nominada al Latin Grammy por Monstruos su primer disco en las categorías por “Mejor Álbum pop Rock” y su colaboración Qué voy a hacer conmigo??? con Elsa y Elmar y Alan Saucedo.

“Te quiero, te admiro y espérate que viene lo mejor para ti, eres tan jovencita, que no tienes idea de lo que te espera y el mundo te tiene muchos regalos, eres muy talentosa”, deseó Laferte a Bruses de 26 años.