Realizan Marc Anthony y Nadia Ferreira, un baby shower para su primera hija en común

La cuenta regresiva para la llegada de la nueva integrante de la familia de Marc Anthony y Nadia Ferreira ya comenzó. La pareja celebró el fin de semana un baby shower en Miami, rodeados de familiares y un selecto grupo de amigos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira , quienes esperan a su primera hija en común, compartieron algunos detalles de la celebración a través de redes sociales, donde dejaron ver la emoción que viven ante la próxima llegada de la bebé.

“Antes de conocerte, ya te estamos celebrando. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa era para ti, pequeña. Gracias a todos los que han hecho que este día sea tan especial para nuestra familia en crecimiento”, escribió Ferreira junto a una serie de fotografías del evento.

La fiesta destacó por su decoración, donde predominaron los tonos rosa pastel. El jardín elegido para la celebración se transformó en un espacio lleno de flores, mesas al aire libre y detalles personalizados para los invitados.