Realizará Alejandro Sanz un proyecto teatral con sus canciones

Lo que sí alcanzó a comentar el cantante y compositor español de 56 años fue que está trabajando en un proyecto basado en sus canciones y que será montado como espectáculo teatral.

Sin embargo, la presencia de la pareja no estuvo exenta de tensión. Candela evitó hablar a los medios de comunicación, mientras que Sanz se retiró rápidamente cuando fue cuestionado sobre su novia.

Después de semanas de especulación sobre una posible separación, Alejandro Sanz y Candela Márquez reaparecieron juntos en público durante un evento celebrado en Madrid.

Alejandro Sanz fue reconocido por su compromiso con el futuro del planeta y, junto a su novia Candela Márquez, recibió el reconocimiento en Madrid, donde ambos posaron sonrientes ante las cámaras, acompañados por el actor Richard Gere y su esposa Alejandra Silva, lo que disipó los rumores sobre su relación.

El cantante español compartió también con entusiasmo la noticia sobre su hija Manuela, quien ha comenzado a incursionar en la composición junto a Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández.

“Pues maravilloso, a ella le ha entrado ahora la cosita de la composición y yo encantado, yo con que sea feliz”, expresó el artista. Incluso bromeó sobre una posible colaboración: “Ahora que me haga ella las canciones y yo voy a descansar”, dijo.

En Madrid junto a su novia Candela Márquez, el cantante y compositor Alejandro Sanz confirmó que se encuentra trabajando en un concepto teatral basado en sus canciones.

El evento también sirvió como espacio para que el intérprete enviara sus deseos de fin de año a sus fans. “Que sea un año bueno, que tengan realmente salud, sí. Efectivamente, que les vaya bien en todo y sobre todo que se apacigüen un poco las aguas en el mundo entero”, expresó con tono reflexivo.