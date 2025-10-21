Realizará Netflix una serie dramática sobre la familia Kennedy

Esta producción promete adentrarse en los secretos, intrigas y momentos clave que marcaron la historia de los Kennedy, ofreciendo a los espectadores un retrato íntimo y fascinante de su legado.

La plataforma anunció que prepara una serie dramática centrada en esta emblemática familia estadunidense, con la participación estelar de Michael Fassbender, quien dará vida a Joseph Kennedy Sr.

Netflix continúa apostando por historias basadas en hechos reales y personajes icónicos. Tras el auge de series y películas biográficas que han conquistado a la audiencia, ahora es el turno de una de las familias más influyentes de la historia: los Kennedy.

Netflix aprobó la producción de una serie dramática basada en la vida de la familia Kennedy, con Michael Fassbender interpretando al patriarca Joseph Kennedy Sr., informó milenio.com

El proyecto, titulado Kennedy, cuenta con la participación de la casa productora Chernin Entertainment y está inspirado en el libro de Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 (2020).

La primera temporada constará de ocho episodios y se enfocará en el ascenso político de esta influyente familia estadounidense. Según la sinopsis oficial difundida por Variety.

“La serie revelará las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy”.

Los episodios iniciales narrarán, a partir de la década de 1930, el ascenso improbable de Joe y Rose Kennedy junto a sus nueve hijos, incluyendo al segundo hijo, Jack: conocido cariñosamente como John F. Kennedy, quien lucha por encontrar su propio camino bajo la sombra de su hermano mayor.

La serie promete explorar tanto la política como los conflictos familiares, mostrando a la familia Kennedy como nunca antes.

El anuncio llega dos años después de que se informara que Netflix estaba desarrollando el proyecto, que en su concepción original buscaba ser una versión estadounidense de The Crown, la exitosa serie sobre la monarquía británica.

La familia Kennedy se convirtió en sinónimo de poder político y elegancia en Estados Unidos durante el siglo XX. Joseph Kennedy Sr., patriarca de la familia, fue un empresario y político con ambiciones presidenciales, mientras que su esposa, Rose Kennedy, destacó por su papel como madre y figura central del clan.

Entre sus nueve hijos, sobresalen figuras icónicas como John F. Kennedy, presidente demócrata de 1961 a 1963, Robert F. Kennedy, influyente senador y fiscal general, y Edward “Ted” Kennedy, reconocido legislador que dejó un legado político importante.