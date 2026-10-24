Realizarán en Londres, un musical en honor a Amy Winehouse

Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, la producción estaría vinculada con Catherine Schreiber, reconocida productora de Broadway que ha participado en montajes como Cabaret, Rent y la adaptación teatral de High School Musical.

La historia de Amy Winehouse podría llegar al teatro musical de Londres. A 15 años de la muerte de la cantante británica, un espectáculo inspirado en su legado está en desarrollo y ya habría comenzado el proceso de selección de actores, de acuerdo con información exclusiva publicada por Variety.

Una fuente citada por la publicación describió el desarrollo del espectáculo como “el secreto peor guardado del teatro”, lo que apunta a que la posibilidad de llevar la música de Winehouse a los escenarios ya circulaba en la industria, señala elimparcial.com

Por ahora, no se ha confirmado si la obra narrará la vida de la intérprete de Back to Black o si utilizará sus canciones para contar una historia original, como sucede en Mamma Mia!, el exitoso musical construido alrededor de la música de ABBA.

La participación de Mitch Winehouse, padre de la artista y responsable de supervisar su patrimonio, también se considera probable. Su posible incorporación abre la puerta a que el espectáculo incluya algunos de los temas más conocidos de la cantante, aunque todavía no existe una lista oficial de canciones.

La idea de producir un musical relacionado con Amy Winehouse no es nueva. Según los antecedentes citados por Variety, Mitch ya habría hablado de esta posibilidad desde 2017. Sin embargo, la participación de Schreiber podría ayudar a que el proyecto finalmente avance.

Hasta el momento, no se han anunciado fechas de estreno, teatro, director ni integrantes del reparto. Tampoco se ha confirmado si la producción llegará a presentarse en otras ciudades fuera de Londres.

La trayectoria de Winehouse ofrece material para un espectáculo musical: pese a que publicó únicamente dos álbumes de estudio antes de morir en 2011, a los 27 años, dejó canciones que se convirtieron en referentes de su carrera, entre ellas Rehab, Valerie y Back to Black.

Su historia también llegó al cine con Back to Black, la película biográfica estrenada en 2024, protagonizada por Marisa Abela y dirigida por Sam Taylor-Johnson. La cinta recibió críticas divididas, por lo que una adaptación teatral representaría una nueva oportunidad para acercar su música y su trayectoria a otras generaciones.

El proyecto se sumaría a la tradición del West End de Londres de producir espectáculos construidos alrededor de artistas y repertorios famosos, como Tina – The Tina Turner Musical y MJ the Musical, dedicado a Michael Jackson.

Por ahora, el musical de Amy Winehouse sigue en desarrollo y sus detalles principales permanecen bajo reserva. Variety informó que los representantes de Schreiber y Mitch Winehouse no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación de su reporte.