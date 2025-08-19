Reanudan las grabaciones de ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’

La suspensión se debió únicamente a la mala calidad del aire y se trató de una medida preventiva.

Fuentes cercanas a la producción confirmaron que el equipo, conformado por unas 450 personas, se sintió “superprotegido” durante los días en que el fuego ardió en Somiedo, muy cerca de las localizaciones de filmación.

El rodaje de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha , quinta entrega de la exitosa saga cinematográfica, recuperó su normalidad en Asturias, al norte de España, tras haber detenido sus actividades a causa de los incendios forestales que afectan la región.

España atraviesa una ola de incendios que ha arrasado más de 380 mil hectáreas, sobre todo en el norte y oeste del país.

Durante el momento más crítico en Asturias, la propia producción colaboró en las labores de extinción, incorporando a su operativo dos camiones de bomberos y seis efectivos para reforzar el dispositivo local.

La película, dirigida por Francis Lawrence, tiene previsto su estreno en 2026. El equipo de filmación se instaló en Asturias hace cuatro meses para preparar las localizaciones y, de acuerdo con fuentes de la producción, todo avanza conforme al calendario. Está previsto que concluyan sus trabajos a finales de agosto.

Los responsables califican de “muy positivo” el balance hasta ahora y aseguran que las expectativas se han cumplido gracias a la riqueza natural del entorno.

Los municipios de Somiedo y Teverga ofrecieron valles, pinares, lagos y paisajes boscosos que, según la producción, reunieron en un solo lugar los escenarios ideales para el desarrollo de esta entrega de la saga.