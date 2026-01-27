Reaparece Amber Heard en un documental que aborda el abuso

En su regreso al ojo público, durante el estreno del documental Silenced en el Festival de Cine de Sundance 2026, Amber Heard hizo una serie de comentarios sobre el largo y controversial juicio en contra de su ex esposo Johny Depp. La actriz, quien ha mantenido un perfil bajo desde la culminación del conflicto legal con el actor, habló sobre cómo la experiencia la afectó emocionalmente y por qué ahora se siente incapaz de hablar con la misma libertad que antes. Amber Heard apareció en el nuevo documental dirigido por Selina Miles, el cual examinó cómo las demandas por difamación son utilizadas para silenciar a las mujeres que denuncian abusos y desequilibrios de poder en sus relaciones. Durante la premiere, la actriz explicó que, tras años de enfrentar la mirada constante del público y los medios, siente que “ha perdido la capacidad de hablar”, detalla quien.com

“Esto no se trata de mí. He perdido la capacidad de hablar, no estoy aquí para contar mi historia, no quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz, ese es el problema”, dijo la actriz. La aparición de Amber en el Festival de Sundance es una de las pocas ocasiones desde el juicio en 2022 en que ella habla directamente de su experiencia en el juicio contra Depp, quien la demandó por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post sobre abuso.