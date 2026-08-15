Reaparece Bruce Willis en redes sociales, esta vez, en la boda de su hija Tallulah

En las últimas horas el nombre del actor de Hollywood, Bruce Willis, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de aparecer en una fotografía de la boda de su hija, Tallulah Willis, que se celebró hace unos días.

En 2022, el protagonista de las películas Pulp Fiction y The Sixth Sense anunció su retiro del ojo público después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

En redes sociales salió a la luz una fotografía que muestra la reciente aparición del actor de cine, Bruce Willis. El famoso de 71 años estuvo presente en la boda de su hija, Tallulah Willis, con Justin Acee, señala elheraldodemexico.com