Reaparece Bruce Willis en redes sociales, esta vez, en la boda de su hija Tallulah

En las últimas horas el nombre del actor de Hollywood, Bruce Willis, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de aparecer en una fotografía de la boda de su hija, Tallulah Willis, que se celebró hace unos días.
En 2022, el protagonista de las películas Pulp Fiction y The Sixth Sense anunció su retiro del ojo público después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.
En redes sociales salió a la luz una fotografía que muestra la reciente aparición del actor de cine, Bruce Willis. El famoso de 71 años estuvo presente en la boda de su hija, Tallulah Willis, con Justin Acee, señala elheraldodemexico.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Indie 505 (@indie505_)
Una publicación compartida por Indie 505 (@indie505_)
En sus redes sociales, Tallulah Willis, compartió varias fotografías de la celebración que tuvo junto a su esposo, pero la imagen que se robó todos los reflectores fue la del actor, Bruce Willis, quien tiene varios años alejado de los reflectores.
En la foto que se volvió viral, se ve a los novios junto a Bruce Willis, uno de los actores más famosos de todos los tiempos. Los usuarios se conmovieron al observar al actor de cine en compañía de su familia tras su retiro público.
Bruce Willis, uno de los actores más famosos en la historia del cine, se alejó de la vida pública después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa e irreversible que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro.
El actor de 71 años de edad consiguió gran parte de su fama por sus actuaciones en las películas Pulp Fiction, Duro de Matar, Armageddon y The Sixth Sense. Desde hace unos años está retirado, pero de manera frecuente aparece en celebraciones familiares.