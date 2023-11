La intérprete My Heart Will Go On le respondió en un muy fluido francés que había sido una “noche increíble” a pesar de la derrota de los Montreal Canadiens por un marcador de 3-2. Respectó a su concierto para el Papa, la artista añadió que había pasado mucho tiempo desde entonces, pero ninguno de los dos había cambiado desde entonces.

Celine también posó junto a Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicaciones de hockey de Montreal, quien no tardó en publicar en sus redes las fotografías que logró tomarse con una de las artistas más respetadas de Canadá.

Una gran visita a nuestro partido de ayer en Las Vegas. Gracias Celine Dion por tu generosidad. Todo el equipo estuvo encantado de conocerle a usted y a su familia”, escribió Chantal en su cuenta oficial de Instagram.

Dion, ganadora de varios premios Grammy y reconocida por su interpretación de la canción My Heart Will Go On de la película Titanic, ha mantenido un perfil muy bajo desde que fue diagnosticada en 2022 con este síndrome también conocido como Moersch-Woltman.

Este raro trastorno neurológico provoca espasmos musculares dolorosos en quienes lo padecen. Debido a esta condición, Celine se vio forzada a cancelar su Courage World Tour el pasado mayo.

Tras la cancelación de su gira, Celine expresó en Instagram su desilusión y prometió seguir luchando. “No es justo seguir aplazando los shows, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelamos todo ahora... No me voy a rendir y ¡no puedo esperar para verlos otra vez!”, escribió la cantante en mayo de 2021.