Mientras el ganador del Oscar difundió una disculpa pública en sus redes por su inadecuado gesto sobre el escenario, el comediante no había dado señales de vida... hasta ahora.

Después de lo sucedido en pleno directo de la 94 edición de los Premios Oscar con Will Smith abofeteando a su conductor Chris Rock por su broma de mal gusto a su esposa Jada Pinkett, el mundo entero quería saber cómo estaba el comediante.

Este miércoles, después de uno de sus shows en Boston, el comediante rompió el silencio, para contar como se encontraba después de lo sucedido, lo cual era algo de esperar, ya que el público así lo demandaba y tenía que dar alguna explicación. Sin entrar en demasiado detalle, el humorista lo dijo todo en pocas palabras y gestos.

“No he hablado con nadie, a pesar de lo que ustedes hayan oído”, empezó. Inicialmente salió con eso de que no quería “hablar de esa mier...”, pero después de un rato se atrevió a decir algo más. Sin mencionar a Will Smith, sí reconoció que todavía estaba procesando lo que pasó aquella noche.

A partir de ahí, prefirió no dar más espacio y tiempo al asunto. Su espectáculo fue muy aplaudido a su fin y ni siquiera el grito de dos espectadores mencionando el nombre de Will Smith hizo que Chris dedicara su atención al tema ni perdiera la calma.