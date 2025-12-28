Reaparece Harry Styles en la música con nuevo video

La falta de un anuncio directo, el tono nostálgico del video y el largo silencio del artista desde 2023 han colocado a sus seguidores ante una pregunta central: ¿se trata del inicio de una nueva etapa musical o de una despedida definitiva?.

El material, publicado este 27 de diciembre, provocó una reacción inmediata entre sus seguidores alrededor del mundo, incluidos los fans mexicanos, quienes se enfrentan a un mensaje abierto a múltiples interpretaciones.

El cantante Harry Styles sorprendió al reaparecer de forma inesperada en su canal oficial de YouTube con un video titulado Forever, forever .

El video Forever, forever no corresponde a un sencillo ni a un videoclip tradicional. Se trata de una recopilación de escenas relacionadas con Love on Tour, su última gira mundial, que concluyó en julio de 2023, señala elimparcial.com

La publicación fue sorpresiva porque Styles no había mostrado actividad relevante en su canal desde el cierre de ese tour, lo que aumentó la expectativa y la incertidumbre entre sus seguidores.

El contenido del video está construido a partir de momentos que remiten al final de una etapa. De acuerdo con lo observado en el material y lo señalado por las fuentes, incluye varios elementos clave, como lo son, testimonios de fans, reflexiones sobre la ausencia del artista, una pieza musical inédita y un mensaje final.

En México, el nombre de Harry Styles se convirtió rápidamente en tendencia en la plataforma X. Las reacciones reflejan inquietud, expectativa y humor.

Algunos comentarios expresan preocupación ante la posibilidad de un retiro, mientras otros cuestionan si el video es la antesala de nueva música.

Entre los mensajes más compartidos destacan frases como: “¿Te vas a retirar o es nueva música?” y comentarios que aluden al impacto emocional del anuncio en plena temporada decembrina.

La publicación adquiere mayor relevancia si se considera el prolongado periodo de ausencia del cantante. Harry Styles concluyó Love on Tour el 22 de julio de 2023 y, desde entonces, redujo de forma notable sus apariciones públicas. Durante este tiempo, solo se han documentado dos momentos relevantes, el primero una colaboración especial con Stevie Nicks en un concierto en Londres, en julio de 2024.

El otro tiene que ver su participación como corredor en el Maratón de Berlín, en septiembre de 2025. Fuera de estos eventos, Styles ha mantenido un perfil bajo, sin entrevistas, lanzamientos musicales ni anuncios formales.