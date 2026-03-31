Reaparece Julio Preciado en redes sociales, tras ser hospitalizado de emergencia

Después de que se diera a conocer este lunes que el cantante Julio Preciado había sido hospitalizado de emergencia por causa de una neumenonía, el llamado “Gigante de la Banda” reapareció en redes sociales enviando un mensaje a todos su seguidores.

Vestido con una playera en color beige y lentes, el cantante emitió un mensaje en el que señala que ya se encuentra en casa y que todo está muy bien.

”¡Qué tal amigos! muy feliz martes para todos, aquí en casa ya, gracias a Dios todo muy bien. Gracias por preocuparse por un servidor, les mando un fuerte abrazo, gracias por sus oraciones, gracias por todo, y listos para este fin de semana”, dijo

El intérprete detalló que tendrá un poco de reposo este martes y miércoles, para estar listo el fin de semana y presentarse en Las Vegas el día 9 de abril, así como su concierto en el Auditorio Nacional el día 11 de abril se presentará en Juárez, junto a Luis Ángel “El Flaco”, además de confirmar entre otras presentaciones en Estados Unidos.

”Gracias por todo, aquí estamos con todo el cariño y todo el amor del mundo para ustedes”, resaltó el cantante en el video.