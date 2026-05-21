Reaparece Kevin Spacey en la alfombra roja de Cannes

Kevin Spacey, que mantiene su inocencia, fue absuelto en 2023 de nueve cargos de presuntos delitos sexuales en Reino Unido, y un tribunal de Nueva York desestimó en 2022 una demanda civil por conducta sexual inapropiada de 40 millones de dólares contra el actor de 66 años, señala quien.com

El actor ganador del Oscar por American Beauty siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero su carrera quedó marcada por estos casos, algunos de los cuales emergieron durante el movimiento #MeToo.

El actor estadounidense Kevin Spacey, cuya carrera se vio gravemente afectada tras acusaciones de agresiones sexuales, reapareció este miércoles en la alfombra roja del Festival de Cannes.

En marzo de este año, llegó a un acuerdo con tres hombres que habían presentado una demanda civil en Reino Unido en su contra.

Spacey estaba en la cima de su fama cuando surgieron las primeras acusaciones y tras ellas prácticamente no volvió a trabajar en Hollywood.

El año pasado, Spacey recibió un premio a toda su carrera al margen del Festival de Cannes.

A casi una década de que las acusaciones por agresión sexual cambiaran para siempre su carrera, Kevin Spacey consiguió un acuerdo confidencial con tres hombres que lo habían demandado en Londres por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2000 y 2013, evitando así un nuevo juicio civil en Reino Unido.

Aunque Spacey fue absuelto en 2023 de nueve cargos penales relacionados con delitos sexuales, las demandas civiles seguían abiertas y amenazaban con devolverlo al banquillo.

Los términos del acuerdo no se hicieron públicos, pero el pacto suspende definitivamente el proceso legal previsto para octubre. Mientras el actor insiste en que ha sido víctima de un “linchamiento mediático”, su figura continúa dividiendo opiniones dentro y fuera de Hollywood.