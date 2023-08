“Es difícil poder contestarle a todos, sepan que de uno en uno estaré leyendo sus mensajes, también en las diferentes redes sociales voy a estar leyendo sus mensajes, también en las diferentes redes sociales voy a e estar leyendo sus mensajes, voy a tratar de estar contestando a los que pueda, he llorado mucho, mucho, esta es la primera parte de las etapas que tiene este duelo, ya mi hija está enterrada, ya se la entregué a Dios, él me dio el privilegio de poderla tener, disfrutarla, poder ser padre durante un tiempo, y él decidió llevársela y yo no reniego de eso nunca, nunca voy a renegar de Dios, él sabe, él manda , decide, y nosotros tenemos que aceptar su voluntad”, resaltó

“A veces estoy tranquilo, a veces estoy muy triste, a veces no quiero saber de nada, pero pues es entendible, es el algo que me duele en el alma y me está pegando muy duro, y el motivo del por qué hago video, es porque se me llenaron mis teléfonos, mi Facebook, mi Instagram de tantos amigos que me dieron su pésame, al velorio vinieron muchísimas personas y familiares”, expresó el cantante

El intérprete de temas como Te equivocaste y Vida truncada, señaló jamás imaginarse todo esto que pasó, sintiendo que todo esto es un sueño a veces, e imaginando que despierta y que todo ha sido un simple sueño, pero no es así, representando un fuerte golpe a su realidad.

“En un momento estoy tranquilo, me entra una paz, pero después mis ojos están llenos de lágrimas, es tan difícil, no quiero llorar en este video la verdad, no había hecho este video porque la verdad no podía dejar de llorar, de sentirlo, y ahorita creo que puedo controlar un poco eso, por eso es que estoy aquí agradeciéndoles, sobre todo a los medios de comunicación que respetaron mucho mi dolor, el de mi familia, y el de su mamá también, la noticia la trataron con mucho tacto, y delicadeza, y eso se los agradezco infinitamente, tengo muchos amigos en los medios, y hoy me doy cuenta que me quieren mucho, y yo también los quiero mucho de verdad”.

Subrayó que todo esto ha sido un golpe duro, algo para lo que jamás está uno preparado. “Ni por aquí me pasaba, pero pasa. Mi gente, jóvenes que andan en el desmadre, en la fiesta, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé como llamarlo, dejan un vació muy cabr.., yo también fui joven en su momento, tuve mis 20, 25 años, y sentía que la vida no se me iba a acabar, gracias a Dios pasé por ahí, pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo”.

A los jóvenes les dejó claro que esto no es así con todos, que su hija no tuvo otra oportunidad, que no fue solo un susto, que su hija se fue, dejando un vació bien cabr..en él y que no sabe en cuanto tiempo vaya durar para poder medio entender lo que está pasando.

“Madres, cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos, aunque se enojen porque uno les dice algo, porque les llama la atención, porque uno les jala la rienda, hoy en día, hay muchas libertades diferentes a las que nosotros tuvimos cuando estábamos morros, era bien distinto, hoy no sé como explicarlo y no quiero echarle la culpa a nadie, pero de repente nos falta esa fuerza para estar presentes ahí, muchachos, jóvenes cuídense, la fiesta es chingona, a todos nos gusta, pero tengan conciencia”.