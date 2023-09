Ante la inasistencia de la reportera, el hombre que lo acompaña la detiene y le dice “señorita por favor, él no es personaje público”. La reportera le refuta “quiero saber que es de su vida, ¿usted nos puede informar?” y el hombre contundente le dice que “no, nosotros somos personas normales”.

Pero la periodista le refuta que anteriormente ha salido en la televisión y hasta ha dado entrevistas para hablar sobre la familia Gallego Basteri y hasta ha compartido información de Sergio.

La mujer insiste y le cuestiona si han tenido contacto con Luis Miguel a lo que “El Doc” cortante responde que no quieren dar declaraciones al respecto y ella le pide que no la agreda pero él responde que no desean responder nada “déjenos en paz”.

Al término de la grabación, la reportera se acerca a Sergio y le dice en tono amable “mi corazón, solo quiero saber si estás contento con la vida que llevas ahorita” a lo que Sergio por primera vez rompe el silencio y contesta tajante “yo no soy personaje público y les pido que simplemente me dejen en paz”. Hasta que finalmente ingresa al área de espera para abordar su vuelo.

Desde muy temprana edad Sergio quedó al cuidado de “El Doc” debido a que Marcela Basteri ya había desaparecido, Alejandro Basteri era adolescente y no se podía hacer cargo del pequeño y Luis Miguel tenía múltiples compromisos profesionales, por lo que le habría pedido a “El Doc” que lo cuidara y para alejarlo de los reflectores y con el objetivo de que tuviera una vida normal permitió se lo llevaran a vivir a una ciudad estable, pero con el paso del tiempo ambos habrían perdido comunicación.