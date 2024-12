Reaparece Thalía tras la muerte de su hermana Ernestina Sodi

“Nunca es una despedida eterna, sino que es un hasta luego, porque yo sé y tengo la certeza que en algún momento me voy a reencontrar de frente, alma con alma, con los seres amados que se me han ido adelantando”.

“El estrés, angustias, el sistema nervioso se me vuelve a detonar, a drenar”.

Thalía confesó que todavía no puede “procesar su ausencia en el plano material”, pues le pesa que ya no podrá abrazarla, platicar con ella ni sentir “sus manitas llenas de caricias”.

“Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso”,

Aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de amigos, pero sobre todo de sus millones de seguidores, a quienes considera su “familia extendida”.

“Gracias a todos los que no me han soltado estas semanas. Gracias por siempre estar aquí para mí, por sus palabras de aliento, ¡y por inyectarme fuerza para salir adelante! Con este amor y cuidado me estoy sintiendo mucho mejor y agradecida por tenerlos”, es el mensaje que escribió en Instagram para acompañar el video del primer episodio de su podcast.