Reaparece Tom Holland tras el accidente que sufrió en el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El actor Tom Holland reapareció tras el accidente que sufrió el pasado viernes 19 de septiembre, mientras filmaba una escena de acción para la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

Holland participó en un evento para The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland, que se celebró en la casa de subastas Christie’s de Londres, donde estuvo acompañado de su prometida Zendaya.

Y el propio actor se pronunció sobre el accidente que sufrió a través de sus redes sociales.

“Qué noche. Otro gran éxito. The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo”, escribió el actor.

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi papá por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”, agregó.

El evento The Brothers Trust apoyó a la organización benéfica Java Joy, que tiene como objetivo proporcionar empleo para adultos con discapacidades.

Luego del accidente, Holland fue ingresado de urgencia a un hospital en Watford, Inglaterra.

De acuerdo a medios internacionales, el actor se golpeó la cabeza mientras filmaba una escena de acción y fue diagnosticado con una conmoción cerebral.