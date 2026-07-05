Reaparece Yolanda Andrade y muestra su apoyo a la selección mexicana

La reaparición de Yolanda Andrade en redes sociales coincidió con el ánimo mundialista en México, donde la conductora envió un mensaje de apoyo a la selección nacional previo al esperado duelo contra Inglaterra.
La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y celebraron verla activa y optimista en medio de la conversación digital rumbo al partido.
La selección mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final, en un partido que ha generado alta expectativa.
Entre presuntos cambios de horario, los memes y la rivalidad deportiva han dominado las redes en los días previos, mientras aficionados, celebridades y figuras públicas suman mensajes de apoyo y cábalas para el Tri.
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Una publicación compartida por Yolanda Andrade (@yolandaamor)
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En su cuenta de Instagram, Yolanda Andrade compartió un breve video donde aparece sonriente, sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo. La conductora saludó a sus seguidores, señala infobae.com
“Hola a todos, público conocedor, ¿Y si sí?” El mensaje, acompañado de la copa y su característica energía, rápidamente se viralizó entre sus fans, quienes celebraron verla de vuelta en redes y sumándose a la ola de optimismo nacional.
Los comentarios reforzaron el tono positivo. “Y si, sí yo creo que ‘Sí’”, escribió una seguidora. Otra añadió: “Buena vibra y mucha salud”, mientras que otros simplemente festejaron la aparición: “Es un placer verte” y “Te amo Joe, ¡viva México!”. Las muestras de cariño y apoyo no tardaron en llenar la publicación, fortaleciendo la conexión de Yolanda con su público.
Desde que se dio a conocer su situación médica, la presentadora ha recibido constante apoyo en redes, donde sus mensajes, apariciones y muestras de ánimo son vistas como señales de recuperación y fortaleza.
La publicación reciente fue celebrada por seguidores y colegas, quienes le desearon “mucha salud” y “bendiciones” en los comentarios.
La voz y el optimismo de Yolanda Andrade suman a la ola de aliento que rodea a la selección mexicana y reflejan el espíritu solidario de la afición nacional en momentos clave.