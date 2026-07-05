Reaparece Yolanda Andrade y muestra su apoyo a la selección mexicana

La reaparición de Yolanda Andrade en redes sociales coincidió con el ánimo mundialista en México, donde la conductora envió un mensaje de apoyo a la selección nacional previo al esperado duelo contra Inglaterra.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y celebraron verla activa y optimista en medio de la conversación digital rumbo al partido.

La selección mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra en octavos de final, en un partido que ha generado alta expectativa.

Entre presuntos cambios de horario, los memes y la rivalidad deportiva han dominado las redes en los días previos, mientras aficionados, celebridades y figuras públicas suman mensajes de apoyo y cábalas para el Tri.