$!Reaparecen Katy Perry y Orlando Bloom juntos en Londres

La ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom , confirmada en julio de 2025, sacudió al mundo del espectáculo. Tras casi una década juntos, la cantante y el actor, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en 2016 y que estuvo marcada por una fuerte conexión personal y profesional. Aunque la ruptura con Orlando Bloom se dio en buenos términos, ambos habían mantenido caminos separados, por lo que sorprendió que el pasado 29 de diciembre se reunieran nuevamente, esta vez acompañados de su hija Daisy Dove, dejando ver que, pese a su separación, priorizan el bienestar de la pequeña.

Katy Perry y Orlando Bloom asistieron juntos al estreno del nuevo musical de Paddington en Londres. El productor Tarinn Callender fue quien compartió en redes sociales varios videos grabados en el backstage, donde se puede ver a la ex pareja conversando de manera cordial con los integrantes del elenco. En algunas de las imágenes, incluso, Bloom quien aparece dando unas palabras de ánimo a los artistas del musical.

Durante el encuentro, la pequeña Daisy Dove se mantuvo cerca de su papá, tomándolo del brazo mientras el actor platicaba con los protagonistas del espectáculo, señala quien.com Vestida con leggings rosas y una camiseta blanca, la niña también posó más tarde junto a su mamá, quien se tomó algunas selfies con Paddington. En las imágenes, Daisy aparece sonriente y divertida junto al famoso oso, disfrutando del momento en familia. Por su parte, Flynn Bloom, el hijo de 14 años de Orlando Bloom y Miranda Kerr, también estuvo presente en el evento y acompañó a su hermana menor, a quien abrazó por la cintura mientras todos posaban para una fotografía.