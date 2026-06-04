Rebasa ‘Tú ni en cuenta’ de Banda MS y Manuel Turizo el millón de streams

Geovani Cabrera suma un nuevo logro a su trayectoria como compositor. A tan solo unos días de su estreno, Tú ni en cuenta ya rebasa 1 millón de reproducciones en plataformas digitales. El tema, interpretado por Banda MS y Manuel Turizo, fue compuesto por Geovani Cabrera en colaboración con Iván Gámez y Máximo Franco, reuniendo el talento de tres compositores en una canción que ha logrado llegar a oyentes de distintos países gracias a la unión de dos importantes figuras de la música latina.

Geovani Cabrera.

Con este nuevo hito, Geovani Cabrera suma un logro más a su trayectoria como compositor. Además de su faceta como autor y productor, es fundador de Compositor a Compositor Master Class, una iniciativa que reúne a profesionales de la industria musical para compartir herramientas, experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones.