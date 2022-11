Rebecca Jones mejora tras ser hospitalizada

A través del programa Hoy de Televisa se dio a conocer cuál es el estado de salud, pues Danna Vázquez, representante de la actriz, indicó que anoche el médico le contó cómo se encuentra la actriz. Apuntó que está estable y ha tenido una notable mejoría.

Explicó que ella está luchando por estar mejor y que es probable que en los próximos días salga y regrese a trabajar a Televisa.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, comentó.

También detalló que cuando Rebecca Jones acudió al hospital, tenía planes de regresar a las grabaciones de una telenovela.