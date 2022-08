Rebecca Jones recae en el cáncer, confirma su ex esposo Alejandro Camacho

De acuerdo con varios medios de comunicación, Camacho reveló que su ex esposa Rebecca Jones nuevamente ha sido atacada por el cáncer de ovario que le fue detectado hace algún tiempo.

A poco más de un mes que Rebeca Jones desmintiera que el cáncer le había regresado, su ex esposo, el también actor Alejandro Camacho, confirmó que nuevamente este mal está atacando la salud de la actriz.

Durante la llamada, Rebecca comentó que leyó la nota la cual ocupó la portada de aquella semana, y reveló que además de ser mentira, caen en muchos datos erróneos, pues mencionan que el cáncer regresó en uno de los ovarios.

“Hay muchas cosas erróneas... son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal, es una nota muy mala leche”, dijo Rebecca Jones a Hoy.

En dicha entrevista, Rebecca Jones dio a entender que la nota que habían sacado sobre su salud podría ser una venganza en contra de ella pues uno de los reporteros de TVNotas quiso cuestionarla sobre el del cáncer, ante esto, la actriz se negó a hablar del tema.

“El reportero de esa revista me preguntó sobre el tema y yo le dije que no iba a hablar de eso porque estábamos en una obra de teatro y se se molestó...” relató Rebecca Jones

Aunque Rebecca Jones no habló sobre emprender acciones legales en contra de la publicación sí quiso aclarar la nota pues no quiso preocupar a sus amigos, familiares y seguidores con esta noticia.

“Más allá de una demanda o lo que se pueda hacer por una nota falsa; sí tal vez pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto, es lamentable como la revista lucra con cosas que no son ciertas”, agregó.