Recae Yolanda Andrade, aparece en cama, y desde ahí envía un mensaje a sus seguidores

Yolanda Andrade volvió a comunicarse con sus seguidores a través de sus redes sociales, pero esta vez lo hizo desde la cama y dejando ver que atraviesa uno de los episodios más complicados desde que dio a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
A través de video en sus redes sociales, la conductora, de 54 años, aparece visiblemente afectada y explicó que el intenso dolor la obligó a permanecer en reposo, aunque aseguró que mantiene la esperanza de sentirse mejor en las próximas horas.
En el video, Yolanda Andrade aparece recostada en una cama con un parche ocular blanco en su ojo derecho. Viste una camiseta y auriculares, mira directamente a la cámara mientras se dirige a la audiencia. Las imágenes corresponden a una actualización personal de salud publicada en redes sociales.
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Una publicación compartida por Yolanda Andrade (@yolandaamor)
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”Aquí estoy hermana, lo que queda de mí, en cama, pero mañana voy a amanecer mejor. Hoy sí me tumbó el dolor, lo peor es que ahora es el otro ojo, muy cabrón, mi cabeza está sufriendo mucho dolor, mi cabeza, mis costillas, toda ‘la carrocería’”, expresa la conductora en el video, en el cual se puede apreciar se dirige a su hermana Marilé.
La presentadora reconoció que esta crisis ha sido especialmente complicada. A pesar del malestar físico, agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos meses y reiteró que la fe y las oraciones de quienes la acompañan han sido un apoyo importante para enfrentar este proceso.