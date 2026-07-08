Recae Yolanda Andrade, aparece en cama, y desde ahí envía un mensaje a sus seguidores

Yolanda Andrade volvió a comunicarse con sus seguidores a través de sus redes sociales, pero esta vez lo hizo desde la cama y dejando ver que atraviesa uno de los episodios más complicados desde que dio a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

A través de video en sus redes sociales, la conductora, de 54 años, aparece visiblemente afectada y explicó que el intenso dolor la obligó a permanecer en reposo, aunque aseguró que mantiene la esperanza de sentirse mejor en las próximas horas.

En el video, Yolanda Andrade aparece recostada en una cama con un parche ocular blanco en su ojo derecho. Viste una camiseta y auriculares, mira directamente a la cámara mientras se dirige a la audiencia. Las imágenes corresponden a una actualización personal de salud publicada en redes sociales.